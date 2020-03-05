Тернопільщина потребує майже 15 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом

Медикам Тернопільщини для ефективної протидії коронавірусу потрібно мінімум 14.5 мільйона гривень, при цьому сесія облради сьогодні виділила 3 мільйони.

Дані щодо потреб озвучив на сесії облради начальник обласного управління охорони здоров’я Василь Богайчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для ефективної протидії коронавірусу, придбання індивідуальних засобів захисту медперсоналу, устаткування потрібно щонайменше 14,5 мільйона гривень. Зараз визначено два лікувальних заклади на 100 ліжок, де можемо, у випадку потреби, помістити хворих на коронавірус. Також для цього є і резервні медичні установи. ... Медичні установи краю забезпечені індивідуальними масками у кількості 230 тисяч штук, є два апарати для вентиляції легень, тест-системи, майже 20 апаратів штучного дихання, але цього замало для того, аби протистояти коронавірусу, скажімо понад десять днів", - поінформував Богайчук.

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На сесії Тернопільської облради, яка, власне й була скликана через можливе внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік у частині виділення коштів на придбання індивідуальних засобів захисту медичних працівників і медичного обладнання, необхідних для роботи в умовах загрози появи коронавірусу в області, ухвалили рішення виділити на ці цілі 3 млн грн.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ці кошти спрямують на закупівлю апарату штучної вентиляції легень, засобів індивідуального захисту та медикаментозних препаратів", - сказав кореспонденту агентства голова обласної ради Віктор Овчарук.

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Він запропонував звернутися до керівництва держави щодо спрощення процедури тендерних закупівель медичного обладнання, засобів захисту та препаратів, необхідних для подолання та попередження коронавірусу.

За його словами, процес тендерних закупівель триває кілька тижнів і за цей час не одна людина може інфікуватися.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення.

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Станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом. При цьому на території материкового Китаю кількість хворих становить 80 410. Від коронавірусу у світі померло вже 3 286, одужало - 53 299 осіб.