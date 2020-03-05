Школи та вузи Буковини призупинили навчання через загрозу коронавірусу

У Чернівецькій області прийняли рішення про призупинення навчання у школах та вишах області. А органам місцевої влади рекомендували призупинити роботу дошкільних навчальних закладів.

Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"За результатами позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалено рішення: призупинити навчальний процес у школах та вищих навчальних закладах Чернівецької області; органам місцевої влади рекомендовано призупинити роботу дошкільних навчальних закладів; також рекомендовано скасувати усі масові заходи в області", - йдеться у повідомленні.

Як розповіла кореспонденту Укрінформу заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, навчання призупинили з завтрашнього дня, 6 березня, аж до 22 березня включно.

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook пояснив ситуацію щодо дитячих садків. "У садочках органам місцевого самоврядування рекомендовано призупинити виховний процес також. Ми ще будемо вивчати дане питання, яким чином батькам буде забезпечена можливість перебувати вдома з дітьми", -сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення.

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Станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом. При цьому на території материкового Китаю кількість хворих становить 80 410. Від коронавірусу в світі померло вже 3 286, одужало - 53 299 осіб.