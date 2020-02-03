На Львівщині виписали з лікарні пацієнтів, яких перевіряли на коронавірус

Двох жителів Львівщини, яких після повернення з Китаю госпіталізували з підозрою на коронавірус, виписали з інфекційної лікарні у задовільному стані — діагноз не підтвердився.

Про це поінформував у понеділок, 3 лютого, т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я Андрій Васько, повідомляє пресслужба Львівської обласної держадміністрації.

"У пацієнтів, яких госпіталізували з підозрою на коронавірус, діагноз не підтвердився... Станом на 31.01.2020 пацієнти в задовільному стані виписані з обласної інфекційної лікарні. Вони перебувають під спостереженням сімейних лікарів", - зазначив Васько.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня на Львівщині госпіталізували двох осіб, які повернулися з Китаю з ознаками гострого респіраторного захворювання. Експрес-тести на грип у них виявилися негативними. Інші проби та аналізи відіслані до Центру громадського здоров'я МОЗ.

У Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

Кабінет міністрів затвердив розпорядження «Про заходи запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV» та проєкт «Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, спричинених коронавірусом 2019-nCoV».

Станом на 3 лютого 2020 року у світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 випадки пневмонії, викликані вірусом 2019-nCoV, - летальні.

Підтверджено 152 випадки завезення нового коронавірусу у 23 країнах світу, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Великобританія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції. За межами Китаю про один летальний випадок хвороби повідомлено Філіппінами.