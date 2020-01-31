У двох українців, які хворими приїхали з Китаю, грипу не виявили

На Львівщині у двох осіб, які повернулися з Китаю з ознаками гострого респіраторного захворювання і були госпіталізовані до інфекційної лікарні, експрес-тести на грип виявилися негативними. Інші проби та аналізи відіслані до Центру громадського здоров'я МОЗ.

Про це на брифінгу щодо ситуації із захворюваністю на грип та коронавірус розповів т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я Андрій Васько, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні є дві особи, які повернулися з Китаю. У них виявили легкі катаральні явища, тобто ознаки гострих респіраторних захворювань. Вони повернулися не з визначених зоною епідеміологічної небезпеки провінцій. Були госпіталізовані бригадами екстреної медичної допомоги до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. Були проведені експрес-тести на грип, які є негативними. Інші проби та аналізи були відібрані та надіслані до Центру громадського здоров’я МОЗ України", - зазначив посадовець.

Стан здоров'я цих людей близький до задовільного, спостерігаються лише легкі катаральні явища.

Посадовець нагадав, що до осіб, які можуть бути потенційно небезпечними з точки зору поширення коронавірусу, відносяться особи, які повернулися з провінції Хубей у Китаї і мають катаральні явища, або ж особи, які контактували з хворими, у яких підтверджено діагноз захворювання на пневмонію, викликану коронавірусом, і які мають грипоподібні симптоми.

У разі необхідності, за словами Андрія Васька, у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні є можливість забезпечення боксових палат для ізоляції осіб із підозрою на вказану хворобу та інші небезпечні інфекційні захворювання. Всі аналізи проводяться спільно лікарнею та обласним лабораторним центром МОЗ України у Львівській області, а за потреби - скеровуються до Києва, до Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

За останніми даними, зафіксовано 9820 підтверджених випадків появи нового коронавірусу в усьому світі, з них 9692 — на території Китаю.

Кількість загиблих у Китаї залишається такою ж — 213. Переважна більшість із них — 204 жертви — були з провінції Хубей, де і почався спалах хвороби.

Захворювання поширилося на 22 країни світу.

43 авіакомпанії тимчасово призупинили польоти в Китай через стрімке поширення коронавірусу.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.