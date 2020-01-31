У двох українців, які хворими приїхали з Китаю, грипу не виявили
Про це на брифінгу щодо ситуації із захворюваністю на грип та коронавірус розповів т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я Андрій Васько, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Станом на сьогодні є дві особи, які повернулися з Китаю. У них виявили легкі катаральні явища, тобто ознаки гострих респіраторних захворювань. Вони повернулися не з визначених зоною епідеміологічної небезпеки провінцій. Були госпіталізовані бригадами екстреної медичної допомоги до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. Були проведені експрес-тести на грип, які є негативними. Інші проби та аналізи були відібрані та надіслані до Центру громадського здоров’я МОЗ України", - зазначив посадовець.
Стан здоров'я цих людей близький до задовільного, спостерігаються лише легкі катаральні явища.
Посадовець нагадав, що до осіб, які можуть бути потенційно небезпечними з точки зору поширення коронавірусу, відносяться особи, які повернулися з провінції Хубей у Китаї і мають катаральні явища, або ж особи, які контактували з хворими, у яких підтверджено діагноз захворювання на пневмонію, викликану коронавірусом, і які мають грипоподібні симптоми.
У разі необхідності, за словами Андрія Васька, у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні є можливість забезпечення боксових палат для ізоляції осіб із підозрою на вказану хворобу та інші небезпечні інфекційні захворювання. Всі аналізи проводяться спільно лікарнею та обласним лабораторним центром МОЗ України у Львівській області, а за потреби - скеровуються до Києва, до Центру громадського здоров'я МОЗ України.
Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).
За останніми даними, зафіксовано 9820 підтверджених випадків появи нового коронавірусу в усьому світі, з них 9692 — на території Китаю.
Кількість загиблих у Китаї залишається такою ж — 213. Переважна більшість із них — 204 жертви — були з провінції Хубей, де і почався спалах хвороби.
Захворювання поширилося на 22 країни світу.
43 авіакомпанії тимчасово призупинили польоти в Китай через стрімке поширення коронавірусу.
Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.