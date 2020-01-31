Коронавірус із Китаю: Зеленський поставив Кабміну низку завдань

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів вжити заходів для запобігання потраплянню та поширенню коронавірусу в Україні.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з оголошенням Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) надзвичайного стану міжнародного значення у сфері суспільної охорони здоров'я через глобальний спалах нового коронавірусу поставив низку завдань Кабінету міністрів України з метою посилення заходів із недопущення потрапляння коронавірусу та поширення захворювання в Україні”, - ідеться в повідомленні.

Президент доручив перенести діяльність оперативного штабу щодо недопущення поширення захворювання на території України, який діє при Міністерстві охорони здоров’я, на рівень Кабінету міністрів, створивши відповідну робочу групу.

Глава держави також вважає за необхідне розробити національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення коронавірусу 2019-nCoV із залученням ресурсів не лише МОЗ, а й Міністерства внутрішніх справ, Міноборони, Міністерства освіти і науки, Мінінфраструктури та низки інших служб і організацій.

Зеленський також наголосив на необхідності проведення заходів щодо профілактики захворювання.

Президент запевнив, що ситуація з поширенням вірусу цілком контрольована і постійно перебуває в полі його уваги.

Зазначається, що наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку інфікування та немає підстав для будь-яких заходів надзвичайного характеру.

За даними ОП, залучені всі необхідні ресурси, влада володіє всією інформацією в повному обсязі, здійснюється постійний моніторинг поширення нового коронавірусу за кордоном, всередині країни проводяться профілактичні заходи.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо встановлено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

За останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом у всьому світі сягнула 9820 осіб, з них 9692 - на території Китаю. Кількість загиблих у Китаї становить 213 осіб.

Захворювання поширилося на 22 країни світу.

Коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами є лихоманка та ускладнене дихання.