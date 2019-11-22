Гучна ДТП у Харкові: адвокат просить Верховний Суд звільнити Зайцеву

Адвокатка Олени Зайцевої Юлія Плетньова подала скаргу до Верховного суду України (ВСУ), у якій просить звільнення з випробувальним терміном для своєї клієнтки, а також покласти 70% виплати шкоди потерпілим на другого фігуранта аварії на Сумській Геннадія Дронова.

Про це стало відомо з рішення ВСУ від 19 листопада щодо розгляду касаційної скарги Плетньової на вирок Київського районного суду м. Харкова від 26 лютого 2019 року та ухвалу Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року.

«…просить: або скасувати постановлені щодо ОСОБА_1 судові рішення у частині її засудження та стягнення відшкодування майнової та моральної шкоди, а кримінальне провадження щодо неї закрити на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України; або змінити постановлений щодо ОСОБА_1 вирок місцевого суду у частині призначеного засудженій покарання та вирішення цивільних позовів, пом`якшити їй покарання до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 2 роки і застосувати положення статей 75, 76 Кримінального кодексу України, звільнивши засуджену від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком, визначеним на розсуд суду», - йдеться в судовому документі.

Крім того, адвокат Плетньова пропонує застосувати частковий порядок стягнення відшкодування майнової та моральної шкоди потерпілим замість солідарного: стягнути із Зайцевої 30% призначених судом сум, а з другого учасника ДТП Геннадія Дронова - 70%.

Верховний Суд поки залишив касаційну скаргу без руху, оскільки документ складено неналежним чином.

«…Адвокат не обґрунтувала, у чому саме полягали порушення, допущені судами першої та апеляційної інстанцій, не вказала, як ці порушення вплинули на законність та обґрунтованість постановлених судових рішень і чому їх слід віднести до підстав для скасування або зміни касаційним судом як вироку місцевого суду, так і ухвали апеляційного суду», - йдеться в рішенні ВСУ.

Крім того, адвокат не додала до касаційної скарги копії оскаржуваних судових рішень.

На оформлення касації суд дав адвокату 15 днів.

Минулого тижня захист Дронова подав касацію з проханням скасувати вирок щодо водія.

Як повідомлялося, 26 лютого 2019 року Київським районним судом м.Харкова під головуванням судді Попраса В.О. проголошено вирок по кримінальному провадженню за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова за ч.3 ст.286 КК України за фактом трагедії, що відбулася 18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова в м. Харкові.

Близько 20:45 позашляховик Lexus RX 350, за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, врізався в автомобіль Volkswagen під керуванням Геннадія Дронова. Машина вилетіла на тротуар і збила 11 осіб: 5 загинули на місці, 6 опинилися в лікарні, одна з постраждалих невдовзі померла.

26 лютого 2019 року суд виніс рішення: Олена Зайцева і Геннадій Дронов отримали по 10 років позбавлення волі.

14 серпня 2019 року Харківський апеляційний суд підтвердив вирок, і він набрав законної сили. Термін подання касаційних скарг сплив 14 листопада.

На початку жовтня Олену Зайцеву етапували в Покровський виправний центр №79 у Дніпропетровській області.

Геннадій Дронов відбуває покарання у Крюківській виправній колонії №29 на Полтавщині.