Суд зняв арешт з автомобіля, яким Зайцева збила 11 осіб

Київський суд зняв арешт з автомобіля, яким керувала Олена Зайцева і під час ДТП збила 11 осіб.

Про це в соцмережі Facebook повідомив адвокат Дмитро Марцоні, що представляє інтереси потерпілих.

"Сьогодні Київський суд зняв арешт з "лексуса", яким керувала Зайцева в ніч страшної трагедії два роки тому. Підставою стала заява власника майна - пана Зайцева. На засідання ні він, ні його представник не з'явилися. В судовому засіданні ми вказали, що за заявою потерпілих відкрито нове кримінальне провадження і даний автомобіль може стати корисним саме в ньому. Однак суд не визнав наші доводи переконливими і постановив повернути Зайцеву автомобіль", - повідомив Марцоні.

За словами адвоката, Зайцев мав статус учасника кримінального провадження в суді - третя особа, на майно якої накладено арешт. Норми КПК цілком давали йому право звернутися з даним клопотанням до винесення вироку і просити про зняття арешту з винесенням вироку. Але він цього не зробив.

"Забув, чи не підказали або свідомо не захотіли "напружувати" обстановку в суспільстві - залишається лише здогадуватися", - зазначив адвокат.

Він так само підкреслив, що після винесення рішення апеляційним судом пройшло фактично два місяці. З потерпілих, яких він представляє, ніхто не отримав ні копійки.

"Ніхто ні з боку Зайцевої, ні з боку Дронова навіть не ініціювали переговори про компенсацію. Хоча б часткову, хоча б якусь. Чесно кажучи, фактично потерпілі особливо ні на що від Зайцевої та Дронова не розраховують. Хоча і один, і другий мають можливість працювати в місці відбування покарання і хоч якісь гроші виплачувати людям. І справа навіть не в сумах, а в тому, що це правильно і це по совісті", - підкреслив Марцоні.

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18 жовтня 2017 року близько 20:45 на вулиці Сумській у Харкові сталося ДТП. Позашляховик Lexus RX 350, за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, врізався в автомобіль Volkswagen під керуванням Геннадія Дронова. Машина вилетіла на тротуар і збила 11 осіб: 5 загинули на місці, 6 опинилися в лікарні, одна з постраждалих невдовзі померла.

26 лютого 2019 року суд виніс рішення: Олена Зайцева і Геннадій Дронов отримали по 10 років позбавлення волі.

Олена Зайцева є названою дочкою харківського бізнесмена Василя Зайцева, президента ТОВ "Група - Тайфун", а також голови правління і генерального директора ПрАТ ВТП "Укренергочормет".