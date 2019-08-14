Апеляційний суд залишив Зайцеву і Дронова у тюрмі

Харківський апеляційний суд, розглянувши скарги на вироки засуджених за резонансну ДТП Олени Зайцевої і Геннадія Дронова, залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Про це повідомляє інтернетвидання Медіапорт.

"Апеляційні скарги Дронова і Зайцевої залишені без задоволення", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що частково задоволена скарга Зайцевої в частині відшкодування.

На засіданні адвокат Зайцевої Юлія Плетньова наполягала на тому, що провина Зайцевої у ДТП перебільшена і її клієнтку можна звинувачувати лише у перевищенні швидкості. Вона просила пом'якшити покарання до 5 років позбавлення волі умовно з позбавленням права керувати транспортом на два роки, а відшкодування потерпілим встановити для Зайцевої на рівні 30%, для Дронова — 70%. На початку засідання захисник Зайцевої заявила про зміну апеляційної скарги, відмовившись від наміру ініціювати скасування вироку та призначення нового розгляду справи у суді першої інстанції.

Адвокат Дронова просив суд скасувати вирок і закрити кримінальне провадження щодо його підзахисного. Він також подавав клопотання про проведення допитів експертів у справі і про долучення висновку завкафедри психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти Бориса Михайлова про те, що виявлення у крові людини алкоголю, наркотичних речовин або ліків, які впливають на здатність керувати автомобілем (як у випадку з Зайцевою), не вимагає подальшого визначення їхньої концентрації. Висновок Михайлова суд прийняв як наукову думку, в інших клопотаннях відмовив.

Як повідомляв Укрінформ, аварія, внаслідок якої загинули шестеро людей і стільки ж були травмовані, сталася ввечері 18 жовтня 2017 року в Харкові. Автомобіль Lexus, за кермом якого була студентка Олена Зайцева, врізався в Volkswagen Геннадія Дронова і вилетів на тротуар, збивши людей.

26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова засудив Олену Зайцеву і Геннадія Дронова до 10 років позбавлення волі кожного і ще до 3 років позбавлення права керування автотранспортом.

Адвокат Зайцевої Юлія Плетньова просила пом'якшити покарання своїй підзахисній до 5 років позбавлення волі умовно з позбавленням права керувати транспортом на два роки, а відшкодування потерпілим встановити для Зайцевої на рівні 30%, для Дронова — 70%.