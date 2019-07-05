Cправа Зайцевої-Дронова: потерпілі в ДТП просять справедливого вироку

Потерпілі звернулися до Президента України з проханням забезпечення справедливого вироку для Олени Зайцевої та Геннадія Дронова - фігурантів ДТП 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова, де на місці загинуло 5 осіб, шоста померла в лікарні, постраждали ще шестеро.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла представниця потерпілих Лариса Матвеєва.

"Президент України - гарант конституційних прав громадян, тому потерпілі звернулись до Володимира Зеленського з проханням забезпечити дотримання законності під час здійснення кримінального провадження в цій справі", - зазначила Матвеєва.

За її словами, з боку захисту потерпілих ініціюватиметься розслідування щодо експертів Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз, які не підтвердили та не спростували наркотичне сп'яніння Зайцевої, посилаючись на те, що отримали недостатньо біологічних зразків від неї.

"Хоча даних, насправді, було достатньо - опіати в сечі, огляд наркологом Федірко, "звужені зіниці", "хитка хода". Що й підтвердив київський експерт Сергій Шум (його висновок суддя до уваги чомусь не взяв). Ми маємо свідоцтво лікаря-нарколога Федірко, яка в суді заявила, що діяла за вказівкою слідчого Волкова, і саме він наказав не брати додатково біологічні зразки у Зайцевої, що й призвело до неповноцінного аналізу. До того ж, Федірко заявила, що Волков її не шукав і прекрасно знав, де вона знаходилась, коли її півроку чекали в суді", - пояснила Матвеєва.

За її словами, наразі готується заява до ДБР щодо дій слідчого Волкова та нарколога Федірко: "Чекаємо висновок незалежного експерта".

Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова засудив Олену Зайцеву і Геннадія Дронова до 10-ти років позбавлення волі кожного і ще до 3-х років позбавлення права керування автотранспортом.

За словами адвоката потерпілих Лариси Матвеєвої, раніше Зайцева в суді першої інстанції повністю визнала свою провину, а тепер вона перекладає її на Дронова, стверджуючи, що її вина становить лише 30 відсотків від 100. Зайцева також просить зменшити до 30% призначену їй судом частку компенсації сім'ям загиблих і постраждалим, наполягаючи, що решту мусить компенсувати винний на 70% Дронов.

1 квітня кримінальна справа Зайцевої та Дронова надійшла до Харківського апеляційного суду для оскарження вироку. 23 травня Харківський апеляційний суд призначив розгляд апеляції Зайцевої та Дронова на 14 серпня.

На тепер обидва обвинувачені - у слідчому ізоляторі, вирок не набув чинності. Дронов свою провину не визнав тоді, не визнає і зараз, і просить звільнити його від покарання. Зайцева в апеляційній скарзі написала, що головна провина лежить не на ній, а на Дронові, і вже з четвертим адвокатом подала апеляційну скаргу, де просить застосувати до неї мінімальне покарання - 5 років з відтермінуванням покарання, тобто "умовно".