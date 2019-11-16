ДТП на Сумській у Харкові: захисник Дронова подав касацію

Захисник Геннадія Дронова, засудженого на 10 років за скоєння смертельної ДТП на вул. Сумській у Харкові, Сергій Перепелиця подав касаційну скаргу до Верховного Суду.

Цю інформацію адвокат Сергій Перепелиця підтвердив кореспонденту Укрінформу.

«Так, на цьому тижні ми подали касацію. Просимо скасувати вирок», - зазначив адвокат Дронова.

Поки невідомо, чи складена скарга згідно з усіма вимогами, суд іще не відкрив провадження.

Як повідомлялося, 18 жовтня 2017 року близько 20:45 на вулиці Сумській у Харкові сталася ДТП. Позашляховик Lexus RX 350, за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, врізався в автомобіль Volkswagen під керуванням Геннадія Дронова. Машина вилетіла на тротуар і збила 11 осіб: 5 загинули на місці, 6 опинилися в лікарні, одна з постраждалих невдовзі померла.

26 лютого 2019 року суд виніс рішення: Олена Зайцева і Геннадій Дронов отримали по 10 років позбавлення волі.

14 серпня 2019 року Харківський апеляційний суд підтвердив вирок, і він набрав законної сили. Термін подання касаційних скарг сплив 14 листопада.

На початку жовтня Олену Зайцеву етапували в Покровський виправний центр №79 у Дніпропетровській області.

Геннадій Дронов відбуває покарання у Крюківській виправній колонії №29 на Полтавщині.