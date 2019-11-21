Керівництво АРМА відсторонили через зрив опалювального сезону у двох містах
Про це повідомляє Урядовий портал.
"В Кабміні заявили про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівництва АРМА за допущення зриву опалювального сезону в регіоні та відсторонення його від виконання обов'язків", - йдеться у повідомленні.
Укрінформ звернувся за коментарями до Кабінету міністрів та керівництва АРМА.
Як повідомлялося, у містах Новояворівськ і Новий Роздол на Львівщині було зірвано опалювальний сезон. Там ТЕЦ, які належать братам Дубневичам, арештували через крадіжку значних обсягів газу.
Раніше агентство АРМА передало теплоцентралі в управління приватній фірмі "Гарант Енергія М". Фірма торік також допустила зрив опалювального сезону в багатотисячних містах, проте цього року вдруге виграла конкурс, і знову не впоралася із запуском опалювальних систем.
ЛОДА оголосила ситуацію надзвичайною і звернулась по допомогу до уряду. На ТЕЦ побував Прем`єр-міністр України Олексій Гончарук. Також було визначено нового управителя — дочірнє підприємство "Нафтогазу України" - "Нафтогазтепло".
Повернутися на ТЕЦ запросили працівників, котрі звільнились із підприємств через зарплатні борги. (Відсутність фахівців була однією з основних проблем, що перешкоджала запуску ТЕЦ.) На роботу повернулись майже 300 колишніх працівників.