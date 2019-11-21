Керівництво АРМА відсторонили через зрив опалювального сезону у двох містах

Керівництво АРМА відсторонили від виконання обов'язків через зрив приватною фірмою — управителем теплоцентралі опалювального сезону у містах Новояворівськ і Новий Роздол.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"В Кабміні заявили про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівництва АРМА за допущення зриву опалювального сезону в регіоні та відсторонення його від виконання обов'язків", - йдеться у повідомленні.

Укрінформ звернувся за коментарями до Кабінету міністрів та керівництва АРМА.

Як повідомлялося, у містах Новояворівськ і Новий Роздол на Львівщині було зірвано опалювальний сезон. Там ТЕЦ, які належать братам Дубневичам, арештували через крадіжку значних обсягів газу.

Раніше агентство АРМА передало теплоцентралі в управління приватній фірмі "Гарант Енергія М". Фірма торік також допустила зрив опалювального сезону в багатотисячних містах, проте цього року вдруге виграла конкурс, і знову не впоралася із запуском опалювальних систем.

ЛОДА оголосила ситуацію надзвичайною і звернулась по допомогу до уряду. На ТЕЦ побував Прем`єр-міністр України Олексій Гончарук. Також було визначено нового управителя — дочірнє підприємство "Нафтогазу України" - "Нафтогазтепло".

Повернутися на ТЕЦ запросили працівників, котрі звільнились із підприємств через зарплатні борги. (Відсутність фахівців була однією з основних проблем, що перешкоджала запуску ТЕЦ.) На роботу повернулись майже 300 колишніх працівників.