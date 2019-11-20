Опалення двом містам Львівщини дадуть найближчим часом — голова ЛОДА

У місті Новояворівську тепло буде вже завтра вранці, а у Новому Роздолі, де ситуація складніша, батареї нагріються 22 листопада.

Про це розповів на пресконференції голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На Новояворівську ТЕЦ уже сьогодні, максимум завтра вранці подадуть газ, відтак включать котли і люди отримають тепло у домівках. У Новому Роздолі систему центрального опалення наповнюють водою, щоб виявити пориви, які оперативно ліквідовують. Технікою та фахівцями у цьому допомагає Львів та обласне управління ДСНС. Після цього протягом двох найближчих днів стане тепло і в домівках новороздольців”,- зазначив Мальський.

За його словами, більшість працівників, які раніше звільнились із ТЕЦ через невиплату заробленого, повернулись на роботу. Їм уже виплачено аванс в розмірі окладу. Найближчим часом люди отримають ще по два оклади, а коли ТЕЦ запрацюють, буде переглянуто питання збільшення розмірів зарплат.

Як зазначалось на прес-конференції, погашення заборгованості перед трудовими колективами, яку допустив попередній управитель теплогенеруючими підприємствами — приватна фірма “Гарант Енергія М”, працівники зможуть добиватись у судовому порядку. Новий управитель - “Нафтогаз Тепло” забезпечить їм у цьому правову підтримку.

Як повідомляв Укрінформ, у містах Новояворівськ і Новий Роздол на Львівщині стався зрив опалювального сезону. Там ТЕЦ, які належать братам Дубневичам, арештували через значну крадіжку газу.

Агентство АРМА передало теплоцентралі в управління приватній фірмі “Гарант Енергія М”, яка виграла конкурс. Новий управитель і торік допустив зрив опалювального сезону в багатотисячних містах, проте цього року вдруге виграв конкурс і знову не зміг впоратись із запуском опалювальних систем.

ЛОДА оголосила ситуацію надзвичайною і звернулась по допомогу до уряду. На ТЕЦ побував Прем`єр-міністр України Олексій Гончарук. Також було визначено нового управителя — дочірнє підприємство “Нафтогазу України” -”Нафтогазтепло”. Фірма почала роботу із зустрічей з членами трудових колективів, котрі звільнились із підприємств через заборгованості по зарплатах. Адже відсутність фахівців була однією з основних проблем, що перешкоджала запуску ТЕЦ. На роботу повернулись майже 300 колишніх працівників.