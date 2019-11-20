Опалення двом містам Львівщини дадуть найближчим часом — голова ЛОДА
Про це розповів на пресконференції голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“На Новояворівську ТЕЦ уже сьогодні, максимум завтра вранці подадуть газ, відтак включать котли і люди отримають тепло у домівках. У Новому Роздолі систему центрального опалення наповнюють водою, щоб виявити пориви, які оперативно ліквідовують. Технікою та фахівцями у цьому допомагає Львів та обласне управління ДСНС. Після цього протягом двох найближчих днів стане тепло і в домівках новороздольців”,- зазначив Мальський.
За його словами, більшість працівників, які раніше звільнились із ТЕЦ через невиплату заробленого, повернулись на роботу. Їм уже виплачено аванс в розмірі окладу. Найближчим часом люди отримають ще по два оклади, а коли ТЕЦ запрацюють, буде переглянуто питання збільшення розмірів зарплат.
Як зазначалось на прес-конференції, погашення заборгованості перед трудовими колективами, яку допустив попередній управитель теплогенеруючими підприємствами — приватна фірма “Гарант Енергія М”, працівники зможуть добиватись у судовому порядку. Новий управитель - “Нафтогаз Тепло” забезпечить їм у цьому правову підтримку.
Як повідомляв Укрінформ, у містах Новояворівськ і Новий Роздол на Львівщині стався зрив опалювального сезону. Там ТЕЦ, які належать братам Дубневичам, арештували через значну крадіжку газу.
Агентство АРМА передало теплоцентралі в управління приватній фірмі “Гарант Енергія М”, яка виграла конкурс. Новий управитель і торік допустив зрив опалювального сезону в багатотисячних містах, проте цього року вдруге виграв конкурс і знову не зміг впоратись із запуском опалювальних систем.
ЛОДА оголосила ситуацію надзвичайною і звернулась по допомогу до уряду. На ТЕЦ побував Прем`єр-міністр України Олексій Гончарук. Також було визначено нового управителя — дочірнє підприємство “Нафтогазу України” -”Нафтогазтепло”. Фірма почала роботу із зустрічей з членами трудових колективів, котрі звільнились із підприємств через заборгованості по зарплатах. Адже відсутність фахівців була однією з основних проблем, що перешкоджала запуску ТЕЦ. На роботу повернулись майже 300 колишніх працівників.