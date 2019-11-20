Опалення не подорожчає через скасування обмеження на тарифи - Гончарук

Скасування урядом обмеження на тарифи на опалення та гарячу воду ніяк на самі тарифи не вплине.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу за результатами засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“З приводу того, як це вплине на тарифи. Ніяк це не вплине. Навіть якщо б ми його не скасували, все одно це ніяк на тарифи не вплинуло б, тому що це рішення протизаконне, і його окремі представники місцевого самоврядування не збиралися виконувати і збиралися його оскаржувати у суді. Тому що чисто фізично провести опалювальний сезон без доведення своїх підприємств до банкрутства, було б неможливо”, - сказав Гончарук.

На його переконання, попередній уряд прийняв рішення, яке могло призвести до банкрутства величезної кількості підприємств у містах. “Ми зважили ризики і ухвалили рішення про те, що рішення влітку не має права на існування, бо воно нелогічне і непрофесійне”, - сказав Гончарук

Мало того, додав Прем’єр-міністр, уряд разом із командою президента працює над тим, щоб ціни на енергоносії стали меншими, ніж були минулої зими.

Кабінет міністрів на засіданні 15 листопада прийняв рішення "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови від 26 червня 2019 року №560", якою встановлювався граничний тариф на опалення і гаряче водопостачання.