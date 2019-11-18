Проблеми з опаленням на Львівщині: Нафтогаз змінив керівника ТЕЦ Дубневичів

НАК "Нафтогаз" призначив новим керівником Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ Івана Сороку - таким чином виконано один із пунктів плану дій щодо вирішення ситуації з теплопостачанням міст Новояворівськ та Новий Розділ.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"Новим керівником Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ, які є відокремленим підрозділом підприємства групи Нафтогаз ТОВ "Нафтогаз Тепло", призначено Івана Сороку. Таким чином, виконано ще один з пунктів плану дій щодо вирішення ситуації з теплопостачанням міст Новояворівськ та Новий Розділ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Сорока має 20-річний досвід роботи в енергетичному секторі. Протягом цього часу він працював на підприємствах теплогенерації Одеської та Запорізької областей, де обіймав низку виробничих та керівних посад. До сьогодні Сорока займав посаду головного інженера КП "Тепловодоканал" у м. Енергодар.

Як повідомляв Укрінформ, у двох містах на Львівщині — Новому Роздолі та Новояворівську стався зрив опалювального сезону. Тут у 2018 році на теплоцентралях, які належать народним депутатам VIII скликання братам Богдану та Ярославу Дубневичам, виявили розкрадання газу на суму в 1,4 мільярда гривень. Після цього суд арештував ТЕЦ, майнові комплекси передали Агентству з розшуку та менеджменту активів АРМА, яке передало теплоцентралі в управління приватній столичній фірмі "Гарант Енерго М". Проте новий управитель не зміг налагодити теплопостачання, виникла заборгованість по зарплаті працівникам ТЕЦ, через що з підприємств масово звільнилися люди. Крім того, "Гарант Енерго М" заборгувало 380 мільйонів гривень за спожитий на ТЕЦ газ.

Ситуація з опаленням у багатотисячних містах зайшла в глухий кут. На засіданні обласної комісії з НЗ та ТЕБ її визнано надзвичайною, а обласне керівництво звернулось за допомогою до уряду країни. Минулого тижня у Новому Роздолі та Новояворівську побував Прем`єр-міністр Олексій Гончарук. Тоді ж було вирішено передати обидві ТЕЦ в управління дочірній компанії "Нафтогаз України" - "Нафтогаз Тепло". Новий управитель почав із зустрічей з трудовими колективами ТЕЦ з тим, щоб забезпечити теплогенеруючі підприємства фахівцями.