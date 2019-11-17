Опалення у Новому Роздолі на Львівщині досі немає, ситуація критична

Місто Новий Розділ, у якому було зірвано початок опалювального сезону, досі лишається без тепла. Ситуація у місті критична.

Про це у Facebook повідомляє НАК “Нафтоаз України”.

“Ситуація на підприємстві і в місті критична. Люди досі без опалення, через надмірне навантаження на мережі електрики позбавлені цілі райони. Під загрозою постачання води в один з районів міста”, - йдеться у дописі.

У Нафтогазі додали, що минулої зими через недбалість попереднього управителя на Новороздільській ТЕЦ сталася серйозна аварія, а цього року регламентні роботи не фінансувалися і не проводилися належним чином.

У повідомленні підкреслюється, що перша задача - забезпечити наявність спеціалістів для підготовки обладнання та мереж до запуску. Тож працівників Новороздільської ТЕЦ, а також працівників, які звільнились через невиплату заробітної плати запрошують на зустріч 18 листопада в приміщенні ТЕЦ. У Нафтогазі підкреслюють, що всі, хто був вимушений звільнитися через зарплатні борги, отримають право повернутися.

“Поліція охорони, найнята нами, отримала інструкцію забезпечити доступ на цю зустріч працівників (і чинних, і тих, хто нещодавно звільнився через невиплату зарплати)”, - додали у НАК.

На зустрічі від Нафтогазу будуть радник першого заступника голови правління Нафтогазу Едуард Кругляк та керівник з технічного та технологічного забезпечення запуску ТЕЦ Володимир Пісний.

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Як повідомляв Укрінформ, ситуацію із зривом опалювального сезону у Новояворівську та Новому Роздолі вивчав 13 листопада під час робочої поїздки на Львівщину Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Львів обіцяв допомогти Новому Роздолу із запуском ТЕЦ та ліквідацією поривів на теплових мережах.

Майно Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ рішенням уряду було передано ТОВ «Нафтогаз Тепло», що входить до групи Нафтогаз.

13 листопада Гончарук заявив, що у Новояворівську люди будуть з теплом в домівках за декілька днів. А ситуація в Новому Роздолі складніша, бо там тепломережа не готова до старту.