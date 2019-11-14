"Нафтогаз" розповів, як розв'язуватиме проблеми з теплом Новояворівська та Нового Роздолу

ТОВ «Нафтогаз Тепло», що входить до Групи Нафтогаз, долучається до управління майном Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ, що на Львівщині.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"Підприємство групи Нафтогаз – ТОВ «Нафтогаз Тепло» – долучається до управління майном Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ, які забезпечують теплом відповідні міста Львівської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для майже 60 тис. мешканців міст Новояворівськ та Новий Розділ через безгосподарність приватного управителя майном ТЕЦ - ПП «Гарант Енерго М» - опалювальний сезон досі не розпочався.

Торік "Гарант Енерго М" отримав ТЕЦ в управління від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

"Під управлінням Гарант Енерго М обидві ТЕЦ за минулий опалювальний сезон наростили заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» та АТ «Укртрансгаз» за використаний газ та послуги з його транспортування на 400 млн грн. Загальна заборгованість ТЕЦ перед підприємствами групи Нафтогаз на сьогодні становить майже 800 млн грн", - зазначає пресслужба.

За такої динаміки в опалювальному сезоні 2019-2020 років приріст заборгованості перед групою Нафтогаз може скласти 0,7-1,0 млрд грн, прогнозують у компанії.

Не бажаючи наражати міста Новояворівськ та Новий Розділ на ризики техногенної катастрофи, уряд та Нафтогаз розробили план заходів, який дозволить повернути тепло в оселі мешканців цих міст. Як пояснили у компанії, це також дозволить припинити зловживання, що призвели до надзвичайної ситуації, накопичення заборгованості не лише за газ, а й із заробітної плати працівникам ТЕЦ у розмірі понад 11 млн грн.

«Нафтогаз зробить всі необхідні кроки для того, щоб тепло якнайшвидше повернулось в оселі мешканців Новояворівська та Нового Роздолу», – прокоментував директор з енергоефективності та управління майном Групи Нафтогаз Віталій Щербенко.

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Як повідомляв Укрінформ, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) до кінця дня 12 листопада має укласти новий договір на управління майном теплоелектростанції (ТЕЦ) у населених пунктах Новий Розділ та Новояворівськ, що на Львівщині. Про це заявила міністр розвитку громад та територій Альона Бабак під час пресбрифінгу.

13 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прибув на Львівщину з робочою поїздкою через ситуацію з опалювальним сезоном у Новояворівську та Новому Роздолі. Під час перебування на Новояворівській ТЕЦ, де зібралися працівники колективу і вимагають розв'язати питання з виплатою заборгованості по зарплаті, він пообіцяв їм гроші та нового керівника.