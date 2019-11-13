Гончарук сказав, коли в будинки жителів Новояворівська дадуть тепло

У Новояворівську люди будуть з теплом в домівках за декілька днів. Ситуація в Новому Роздолі трошки складніша. Там тепломережа не готова до старту.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook.

“Через безвідповідальність сумнівної приватної компанії, яка де-факто контролює ТЕЦ, 60 тисяч людей у Новому Роздолі та Новояворівську могли залишитись без тепла взимку”, - написав він.

За інформацією глави уряду, ці два міста виявились не готовими до подачі тепла: у трубах немає води, гідравлічні випробування влітку не проводились, працівники ТЕЦ не отримують зарплату вже майже півроку.

“Чим займалась приватна компанія-управитель весь цей час — із цим мають розібратись відповідні правоохоронні органи. Я не залишу цю ситуацію без контролю та хочу нагадати, що у кожної неспроможності в розв'язання проблеми – є ім‘я та посада. Все це буде виявлено та отримає належну оцінку і належне покарання. Представники поліції вже цим займаються”, - заявив Гончарук.

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Також він додав, що ініціює передачу ТЕЦ в управління компанії групи НАК "Нафтогаз".

“Це відбуватиметься протягом двох-трьох днів. Паралельно спеціалісти перевірятимуть обладнання та усуватимуть технічні неполадки”. За інформацією прем’єра, у Новояворівську люди будуть з теплом в домівках за декілька днів.

“Ситуація в Новому Роздолі трошки складніша. Там тепломережа не готова до старту. Дав доручення протягом щонайбільше п‘яти днів підготувати мережу до старту! ДСНС готові у разі зниження температури забезпечити громадян усім необхідним”, - стверджує Гончарук.

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До цього він додав, що щодня чекатиме від всіх учасників процесу письмовий звіт про те, що, як і ким зроблено для постачання тепла в ці міста.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прибув на Львівщину з робочою поїздкою через зрив опалювального сезону у Новояворівську та Новому Роздолі.