Надзвичайна ситуація з опалювальним сезоном скасувала шкільні уроки у двох містах

Через надзвичайну ситуацію, викликану зривом опалювального сезону, в одному із міст на Львівщині школярі вчаться за скороченим графіком, в іншому — пішли на планові канікули.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив в.о. директора департаменту освіти облдержадміністрації Ігор Гук.

“В містах Новояворівськ і Новий Розділ через зрив опалювального сезону оголошено надзвичайну ситуацію. В Новому Роздолі діти відпочивають на планових канікулах. Дирекція школи, скориставшись правом автономно визначати час канікул, відкоригувала шкільний розклад з тим, щоб максимально використати для навчання теплі дні осені, а з похолоданням розпочати канікули”,- зазначив Гук.

У Новому Роздолі є п`ять шкіл і чотири дитячі садочки. В школах навчається 2800 учнів, у садочках перебувають 740 дітей. Окрім цього, є два професійно-технічні заклади і один коледж. В профтехучилищах і коледжі заняття проводяться за нормальним розкладом, оскільки заклади мають опалення.

Садочки працюють, щоправда, об’єднавши групи, обігрівають дітей електричними приладами, є чергування працівників, щоб увесь час підтримувати потрібний температурний режим.

За словами Гука, в іншому місті області - Новояворівську, де теж ще не підключене центральне опалення, учні вже відбули канікули. Тому уроки і перерви там проводяться за скороченим графіком, щоб діти менше перебували у холодному приміщенні У Новояворівську діє п`ять шкіл і п`ять садочків. У школах навчається 4 тисячі 813 дітей, у садочках - півтори тисячі, є одне професійно-технічне училище.

В.о директора департаменту освіти наголосив, що якщо опалення не увімкнуть найближчим часом, ситуацію з навчанням дітей будуть вирішувати місцеві органи влади.

Як повідомляв Укрінформ, на Львівщині у містах Новий Розділ та Новояворівськ оголошено надзвичайну ситуацію з опалювальним сезоном. Таке рішення прийняла на позачерговому засіданні обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Проблеми з опаленням у Новояворівську та Новому Роздолі почалися після того, як НАБУ викрило два теплогенеруючих підприємства, що належать братам Дубневичам, у розкраданні газу на суму 1,5 мільярда гривень. Тоді ж суд арештував ці підприємства, а державне агентство АРМА передало їх в управління ПП «Гарант Енерго М» - фірмі, яку обрали на конкурсі. Проте новий управитель не впорався із функціями, оскільки виникли проблеми із кадрами, а частину обладнання ТЕЦ демонтували старі власники.