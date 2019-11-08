Опалювальний сезон: у двох містах Львівщини — надзвичайна ситуація

На Львівщині визнали надзвичайною ситуацію з опалювальним сезоном у містах Новояворівськ та Новий Розділ.

Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації.

“Визнано надзвичайною техногенного характеру ситуацію з опалювальним сезоном у містах Новояворівськ та Новий Розділ. Відповідне рішення 8 листопада прийняли у межах позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”,- йдеться у повідомленні.

Як зазначив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук, за результатами попередніх засідань комісії були дані відповідні доручення ПП «Гарант Енерго М», які підприємство мало виконати, і це дозволило б розпочати роботу по запуску системи теплопостачання у містах Новояворівськ та Новий Розділ. Станом на сьогодні, усі терміни вичерпані. ПП «Гарант Енерго М» не виконало цих протокольних доручень.

"Підбиваючи підсумки і зважаючи на інші обставини, констатуємо, що підприємство не спроможне забезпечити роботу ТЕЦ і запустити опалювальний сезон у цих містах", - додав він.

Відтак, Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області спільно з департаментом з питань цивільного захисту облдержадміністрації доручено підготувати відповідний пакет документів та подати його у Державну службу України з надзвичайних ситуації.

Окрім того, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, необхідно невідкладно розглянути можливість зміни управителя, який неналежно виконує покладені на нього завдання з управління переданими активами.

Також Головному управлінню Національної поліції у Львівській області доручено забезпечити цілодобову охорону переданих ПП «Гарант Ененрго М» активів ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» та ТзОВ «Енергія-Новий Розділ».

Як повідомляв Укрінформ, НАБУ викрило два теплогенеруючих підприємства, що належать братам Дубневичам, у розкраданні газу на суму 1,5 мільярда гривень. Суд арештував ці підприємства, а державне агентство АРМА передало їх в управління ПП «Гарант Енерго М» - фірмі, яку обрали на конкурсі. Проте новий управитель не впорався із функціями, оскільки виникли проблеми із кадрами, а частину обладнання ТЕЦ демонтували старі власники.