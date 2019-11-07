У Кличка дали пораду тим, кому “пече” у квартирах

Вимикати централізоване теплопостачання у Києві в теплу погоду недоцільно, оскільки це займе 10 днів.

Про це написав у Facebook заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

"Про погоду і теплопостачання в Києві. Мене часто запитують: чому не можна різко зупинити опалювальний сезон в Києві і різко його розпочати. Відповідаю: у Києві працює третя в Європі за величиною централізована система теплопостачання. Вона налічує понад 2,7 тис. км мереж, якими транспортується тепло. Саме тому період старту опалювального сезону займає 10 днів", - розповів Пантелеєв.

Заступник голови КМДА радить встановлювати теплові пункти в будинках для регулювання температури всередині.

"Виникає запитання: як же вплинути на температуру теплоносія, щоб в теплі періоди не гріти повітря? Найкращий спосіб - це теплопункт у будинку. А в деяких київських будинках температуру можна регулювати з планшета чи телефона", - сказав Пантелеєв.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці з 25 жовтня комунальне підприємство "Київтеплоенерго", згідно з розпорядженням КМДА, розпочало підключати житловий фонд до централізованого теплопостачання. Підключення тепла в будинках проводилося поступово протягом 10 днів, відповідно до затверджених із районними адміністраціями графіків. Задля забезпечення стабільного запуску опалювального сезону 2019/2020 в цілодобовому режимі працювало 29 постійних аварійних бригад "Київтеплоенерго" та 14 залучених бригад.