Для ТЕЦ у Новояворівську та Новому Розділі обрали нового управителя

Враховуючи надзвичайну ситуацію рішенням Тендерного комітету Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) було обрано нового управителя для ТЕЦ у містах Новояворівськ та Новий Розділ.

Договір управління з компанією, яка не забезпечила підготовку до опалювального сезону, припинено, повідомляє Урядовий портал.

У повідомленні зазначається, що новим управителем ТЕЦ у містах Новояворівськ та Новий Розділ обрано “ТОВ “Нафтогаз Тепло”, що входить в групу компаній “Нафтогаз України” та спроможне забезпечити стабільне проходження опалювального сезону в обох містах”.

“За підтримки уряду, Львівської обласної державної адміністрації та АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" здійснюють заходи щодо відновлення та забезпечення стабільного функціонування Новояворівської і Новороздільської теплоелектроцентралей”, - підкреслює пресслужба уряду.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук здійснив робочу поїздку до міст Новояворівськ та Новий Розділ, де через зрив опалювального сезону склалася надзвичайна ситуація.