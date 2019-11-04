Аварія з каретою у Львові: Садовий каже, що місто оплатить лікування дівчинки

Львів зі свого бюджету допоможе з лікуванням дівчинці, яка отримала важку травму в результаті інциденту з конем, котрий схарапудився через вибух петарди і перекинув лавку на дитину.

Про це зазначила пресслужба міської ради.

“Я був у Охматдиті, провідав Олесю, яка стала жертвою хуліганського вчинку: нелюди кинули петарду під коня, який поламав лавку, що впала на дитину. Дівчинка йде на поправку після складної операції. Проте процес лікування буде тривалим. Місто покриє всі видатки на медикаменти і витратні матеріали”,- зазначив мер.

Також міська рада на тиждень припинила рух прогулянкових карет і вимагає від правоохоронців знайти хуліганів, які кинули петарду. В обласному центрі діє заборона на використання піротехнічних засобів у зв`язку з війною на сході України.

Як повідомлялося, 2 листопада на проспекті Свободи у Львові коні, сполохані вибухом петарди, впряжені у прогулянкову карету, вибігли на центральну алею, де відпочивали люди, та перекинули лавку. Унаслідок цього дівчина, яка сиділа на лавці, отримала тілесні ушкодження.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу травмованої - п'ятнадцятирічної школярки, жительки міста Турка. З відкритим переломом ноги її було госпіталізовано.

Кобилу, яка також зазнала травм, довелося усипити, адже отримані твариною осколкові поранення не лікуються ні в Україні, ні в близькому зарубіжжі.

Фото: city-adm.lviv.ua