Аварія з каретою у центрі Львова: кобилу, яка зламала дві ноги, приспали

Кобилу Фауну, яка 2 листопада, злякавшись салюту, вибігла на алею у центрі Львова і знесла лавку, де сиділа дівчинка, умертвили, адже отримані твариною осколкові поранення не лікуються в Україні.

Про це у Facebook повідомляє Каретний двір.

"Після транспортування на Каретний двір (пораненою - ред.) кобилою займався ветеринар, який вимушений був ствердити, що отримані травми (осколкові перелами кількох кінцівок) ані в Україні, ані в країнах ближнього порубіжжя не лікуються. Якщо була б зламана одна кінцівка - можна було б продовжувати боротися за її життя і ми зробили би все для того, аби Фауна жила. Тому було прийняте надзвичайно складне рішення - аби не мучити тварину було проведено евтаназію", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, 2 листопада на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Свободи у Львові коні, запряжені у прогулянкову карету, понесли, злякавшись вибуху петарди чи салюту, який запускали троє туристів, виїхали на центральну алею, де відпочивали люди, внаслідок чого 15- річна дівчина, яка сиділа на лавці, отримала відкритий перелом ноги. Також постраждав візник карети.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 291 КК України (порушення чинних на транспорті правил).

Фото: facebook.com/karety.lviv.ua