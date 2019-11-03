Аварія з каретою у центрі Львова: кобилу, яка зламала дві ноги, приспали
Про це у Facebook повідомляє Каретний двір.
"Після транспортування на Каретний двір (пораненою - ред.) кобилою займався ветеринар, який вимушений був ствердити, що отримані травми (осколкові перелами кількох кінцівок) ані в Україні, ані в країнах ближнього порубіжжя не лікуються. Якщо була б зламана одна кінцівка - можна було б продовжувати боротися за її життя і ми зробили би все для того, аби Фауна жила. Тому було прийняте надзвичайно складне рішення - аби не мучити тварину було проведено евтаназію", - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, 2 листопада на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Свободи у Львові коні, запряжені у прогулянкову карету, понесли, злякавшись вибуху петарди чи салюту, який запускали троє туристів, виїхали на центральну алею, де відпочивали люди, внаслідок чого 15- річна дівчина, яка сиділа на лавці, отримала відкритий перелом ноги. Також постраждав візник карети.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 291 КК України (порушення чинних на транспорті правил).
Фото: facebook.com/karety.lviv.ua