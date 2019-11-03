У Львові налякані коні травмували 15-річну дівчину, поліція відкрила справу

У Львові відкрили кримінальне провадження за фактом травмування 15-річної дівчини прогулянковою каретою з кіньми.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області у Facebook.

"За фактом відкрите кримінальне провадження за ст.291 КК України (порушення чинних на транспорті правил). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - позбавлення волі на строк до п’яти років. Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події", - зазначається у повідомленні.

Читайте також: У Львові налякані петардою коні тяжко травмували дитину

Як повідомлялося, 2 листопада на оперативну лінію 102 у поліцію надійшло повідомлення про те, що на проспекті Свободи у Львові сполохані коні, запряжені у прогулянкову карету, понесли, виїхали на центральну алею, де відпочивали люди, внаслідок чого молода дівчина, яка сиділа на лавці, отримала тілесні ушкодження.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу травмованої - п'ятнадцятирічної школярки, жительки міста Турка. З відкритим переломом ноги її було госпіталізовано.