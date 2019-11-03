У Львові налякані петардою коні тяжко травмували дитину

У центрі Львова коні, налякані петардою, травмували 15-річну дівчину — у неї відкритий перелом ноги.

Про це повідомляє «Zaxid.net» з посиланням на прес-службу Патрульної поліції Львівської області.

Увечері 2 листопада на проспекті Свободи налякані вибухом коні винесли прогулянкову туристичну карету на пішохідну частину проспекту і знесли лавку, де сиділа 15-річна дівчина.

За попередніми даними патрульних, внаслідок інциденту постраждали двоє людей, у дівчини відкритий перелом ноги, її доставили у лікарню. Другий постраждалий, ймовірно, є кучером карети.

За даними видання «Варта1», постраждалого коня забрав автомобіль конюшні.