ДТП з автобусом на Хмельниччині: кількість постраждалих зросла до 13

Кількість постраждалих у ДТП з рейсовим автобусом на Хмельниччині збільшилася до 13, одна жінка - у важкому стані.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

"Рейсовий автобус марки "Еталон", який рухався за маршрутом "Залісся-1 – Кам’янець-Подільський", з’їхав у кювет та перекинувся.Станом на 15.00 годину до Кам‘янець-подільської лікарні було доставлено 13 потерпілих – 12 жінок різного віку та водій транспортного засобу. Одна з травмованих жінок перебуває у важкому стані. Серед потерпілих є і неповнолітня дівчинка 2006 року народження", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за цим фактом слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч.2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

"Деталі та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. Попередньо розглядається декілька версій причин, які могли призвести до перекидання транспортного засобу. Серед них водійський фактор, технічна несправність автомобіля та інші. Остаточні висновки щодо причин аварії можна буде зробити лише після отримання результатів автотехнічної експертизи та по завершенні розслідування", - додали у поліції.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні близько 10:30 на Хмельниччині рейсовий автобус, який рухався за маршрутом "Залісся-1 – Кам’янець-Подільський", з’їхав у кювет та перекинувся. Тоді було відомо про 8 постраждалих.

Фото: www.npu.gov.ua