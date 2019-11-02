На Хмельниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет, восьмеро постраждалих

На Хмельниччині рейсовий автобус, який рухався за маршрутом "Залісся-1 – Кам’янець-Подільський", з’їхав у кювет та перекинувся, унаслідок чого постраждало восьмеро людей.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 листопада близько 11-ї години ранку на околиці села Довжок Кам'янець-Подільського району. Рейсовий автобус, який рухався за маршрутом "Залісся-1 – Кам’янець-Подільський", з’їхав у кювет та перекинувся. За попередніми даними, в результаті перекидання транспортного засобу 31-річний водій та 7 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Потерпілих доставили в Кам’янець-Подільську районну лікарню", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за попередньою інформацією, у транспортному засобі заклинило колесо, але остаточні висновки щодо причин аварії будуть лише після отримання результатів автотехнічної експертизи та після завершення розслідування.

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"Деталі та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Національної поліції Хмельницької області та Кам’янець-Подільського відділення поліції", - додали у поліції.

Фото: www.npu.gov.ua