У Чернівцях шкільний автобус на швидкості влетів у розкопану яму

У центрі Чернівців шкільний автобус, в якому їхали 20 дітей, потрапив у ДТП - на швидкості в'їхав у яму. За словами водія, в автобусі відмовили гальма. Ніхто не постраждав.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області.

"На вулиці Поштовій у Чернівцях шкільний автобус, який перевозив дітей, потрапив у ДТП. За словами водія, в автобуса відмовили гальма, і він на швидкості в'їхав у розкопану яму. На щастя, ніхто не постраждав", - повідомили у патрульній поліції.

За їх інформацію в автобусі на момент аварії перебувало 20 дітей.

Наразі на місці події працюють поліцейські, які беруть пояснення у водія.

Шкільний автобус із дітьми потрапив у ДТП / Фото патрульної поліції Чернівецької області

Звідки і куди направлявся шкільний автобус із дітьми водій не говорить, відмовляючись коментувати ситуацію журналістам.