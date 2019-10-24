Діти, які потрапили в ДТП на Рівненщині, їхали у Варшаву на фестиваль

В автобусі Neoplan, що сьогодні зіткнувся з вантажівкою на Рівненщині, перебувало 13 підлітків, які прямували до Варшави на фестиваль.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба патрульної поліції Рівненської області.

"Їхали на фестиваль, а потрапили в ДТП... На дану хвилину за пасажирами прибув транспортний засіб, і усі діти пересаджені до іншого автобуса, який вирушив до Польщі", - йдеться у повідомленні.

Як нагадали в поліції, сьогодні близько 3.00 ночі на вкритій суцільним туманом автодорозі Київ - Варшава, поблизу села Федорівка у Сарненському районі, сталася ДТП за участю автобуса Neoplan, який їхав з Києва у Варшаву, та вантажного автомобіля. Правоохоронці наголосили, що про небезпечні погодні умови напередодні попереджали і синоптики, і поліція.

Внаслідок ДТП один з водіїв автобуса загинув на місці, троє пасажирів отримали різного ступеню ушкодження. Діти не травмувалися, їх на службових автомобілях поліцейські перевезли на стаціонарний пост в Сарнах.

Пасажирів, а в автобусі їх було 31, відігріли чаєм, заспокоїли та надали психологічну підтримку.

У відділі комунікації поліції Рівненської області повідомили, що за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Обидва водії (56-річний киянин, який перебував за кермом Neoplan, і 26-річний житель Волинської області, який керував Volvo із завантаженим щебенем напівпричепом), відповідно до освідування, були тверезі.

Фото: rv.npu.gov.ua