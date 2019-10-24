Автобус "Київ-Варшава" зіткнувся з вантажівкою - один загиблий, троє поранених

У Сарненському районі, що на Рівненщині, на автодорозі сталася ДТП за участю автобуса рейсу "Київ - Варшава" та вантажівки, в результаті один з водіїв загинув, троє пасажирів постраждали.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Рівненській області.

"24 жовтня о 03:25 на автодорозі Київ - Варшава, поблизу села Федорівка Сарненського району, сталася ДТП за участю автобуса Neoplan, який рухався з Києва у Варшаву, та вантажного автомобіля”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП другий водій, який перебував з правої частини автобуса, загинув на місці пригоди. Троє пасажирів автобуса (дорослі) з травмами госпіталізовані в травматологічне відділення Сарненської ЦРЛ.

В автобусі перебував 31 пасажир, з них 13 - підліткового віку (13-16 років). Решта пасажирів після огляду працівників медичної допомоги від госпіталізації відмовилися. Силами працівників Нацполіції та рятувальників було проведено доставку пасажирів з місця пригоди в актовий зал адміністративної будівлі патрульної поліції в м. Сарни.

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Рятувальники ДСНС за допомогою спецобладнання деблокували тіло загиблого другого водія із понівеченого салону автобуса та провели змиття паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини дороги.

Для надання допомоги від ГУ ДСНС було залучено три одиниці спецтехніки та 9 рятувальників. Причини аварії встановлюють працівники поліції.

Фото: ГУ ДСНС у Рівненській області, Фейсбук