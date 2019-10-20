Внаслідок ДТП в Угорщині постраждали десятеро українців

Водій мікроавтобуса перевищив швидкість, в результаті чого машина з’їхала з траси та врізалася в дерево. Постраждали 10 громадян України: шестеро отримали важкі травми, четверо – легкі.

Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на інформацію директора департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева.

“Згідно з отриманими від поліції даними, водій мікроавтобуса Mercedes у результаті перевищення швидкості не впорався з керуванням транспортним засобом, на перехресті з'їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом. В результаті ДТП постраждали 10 громадян України: шість осіб отримали важкі травми, чотири – легкі”, – розповів Погорельцев.

Дипломат також поінформував, що постраждалі перебували у свідомості та самостійно сповістили рідних і тримають з ними зв'язок. Українців госпіталізували в медичні заклади регіону Боршод-Абауй-Земплен, де їм надається необхідна допомога.

“Трьом громадянам були зроблені невідкладні операції. Згідно з отриманою інформацією від завідувача травматології лікарні міста Мішкольц, громадяни України після операції в тяжкому стані, але загрози їхньому життю немає”, – розповів Погорельцев.

ДТП трапилась 19 жовтня, о 0:40 за місцевим часом. Автобус вилетів з траси та протаранив дерево неподалік кордону зі Словаччиною поруч з угорським селом Пацин, що на сході Угорщини.