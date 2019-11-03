У Миколаєві при підготовці до напівмарафону металева конструкція травмувала шістьох людей

У центрі Миколаєва при підготовці до напівмарафону впала металева конструкція, травмувавши шістьох людей. Поліція проводить перевірку.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

«Подія мала місце 2 листопада. Встановлена на головній площі міста Миколаєва у рамках проведення напівмарафону «Перемагай легко» металева конструкція впала, зачепивши собою громадян, які перебували поряд. У результаті інциденту за медичною допомогою звернулись п’ятеро громадян, віком від 35-ти до 61-го року, які отримали незначні тілесні ушкодження у вигляді саден», - йдеться у повідомленні.

А 63-річна жінка з переломом ключиці була доставлена до медзакладу, після надання необхідної допомоги її відпустили за місцем проживання на амбулаторне лікування.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області. Опитані учасники та свідки події.

Наразі за вказаним фактом поліція проводить перевірку, встановлюються всі обставини. Вирішується питання щодо кваліфікації події.

Фото: mkrada.gov.ua