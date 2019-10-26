Регіони до грудня створять карти мережі об’єктів надання публічних послуг

Регіони мають до грудня створити свої карти оптимальної мережі об’єктів надання публічних послуг.

Про це сказала міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час наради з представниками міністерств та обласних державних адміністрацій, повідомляє Урядовий портал .

«Ми провели в регіонах інвентаризацію всіх об’єктів надання послуг – шкіл, дитячих садків, лікарень, амбулаторій, культурних та спортивних об’єктів. Наразі маємо на карті України 25 мереж надання послуг з прив’язкою до геоданих від МОН, МОЗ, МКМС, Мінсоцполітики, МВС, Мінцифри, Мін’юсту. Наприклад, МОН має 31150 діючих об’єктів, а МОЗ – майже 21000. Усього на карті – 115500 об’єктів. Тепер області мають до грудня, використовуючи цю інформацію, сформувати свої оптимальні мережі освітніх, медичних, безпекових, адміністративних послуг у спроможних ОТГ. Для того щоб це зробити, міністерства підготували для регіонів рекомендації щодо використання критеріїв оптимізації», – зазначила Бабак.

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Як зазначається, оптимізація мереж об’єктів надання публічних послуг повинна забезпечити мешканців громад доступними та якісними послугами та сервісами. Крім того, повідомляється, що це дозволить оптимізувати видатки місцевих бюджетів на утримання всіх інфраструктурних об’єктів через які надаються послуги і сервіси, а отже, зекономити гроші, які можна спрямувати на розвиток і підтримку інших сфер.