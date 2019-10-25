Стали відомі умови прийому у виші на 2020 рік

Міністерство освіти та науки затвердило Умови прийому в заклади вищої освіти на 2020 рік.

Відповідний документ оприлюднений на сайті Міністерства освіти та науки.

"Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти допускаються до відбору на місця державного (регіонального) замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше 125", - йдеться в умовах.

Для медичних спеціальностей мінімальний конкурсний бал з другого та третього конкурсних предметів становить не менше 150 балів; для спеціальності фармація, промислова фармація - 130 балів; для правничих спеціальностей, міжнародних відносин і публічного права та адміністрування - 140 балів.

Також умовами передбачається можливість навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у кількох навчальних закладах. В той же час, не допускається навчання за двома чи більше спеціальностями за кошти державного або місцевого бюджетів.

У 2020 році будуть прийматися сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з іноземних мов.