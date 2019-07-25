На Миколаївщині дві третини субсидіантів заборгували за газ

На Миколаївщині 62% отримувачів субсидій заборгували за газ. А загальна заборгованість в області сягнула 420 млн грн, тому злісним боржникам почали відключати газ.

Про це повідомили у пресслужбі ТОВ «Миколаївгаз збут».

«На Миколаївщині субсидіанти збільшили неплатежі за газ у 2,5 рази у порівнянні із минулим роком. Наразі 62% отримувачів субсидій заборгували за спожите паливо. Крім того, загальна заборгованість за газ зросла на третину та становить 420 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

Там також зазначається, що в таких умовах «Миколаївгаз збут» для неплатників ініціює припинення газопостачання, газ відключено вже майже 800 злісним боржникам. На відключення передано списки на ще 4431 адреси з загальною сумою заборгованості на 22,7 млн гривень.

Через високий рівень заборгованості побутових споживачів ТОВ «Миколаївгаз збут» не може вчасно розрахуватися за закуплений газ з НАК «Нафтогаз України».

Що стосується отримувачів субсидії, у компанії нагадують, що згідно з законом, у разі наявності простроченої понад місяць заборгованості за комунальну послугу, призначення та надання державної допомоги автоматично буде припинятися.

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Крім того, у «Миколаївгаз збуті» наголошують, що повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише після повного погашення заборгованості та компенсації збитків, пов'язаних з припиненням та поновленням газопостачання.