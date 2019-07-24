Вітренко хоче технічних консультацій з Газпромом перед тристоронньою зустріччю

НАК "Нафтогаз України" має провести технічні консультації з російським Газпромом, перш ніж перейти до тристоронніх переговорів у форматі Україна - Росія - Європейська комісія щодо транзиту газу після 2020 року.

Про це у Facebook заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Якщо російська сторона чекала на результати парламентських виборів для наступного раунду тристоронніх зустрічей щодо транзиту з 2020 року, то ці результати вже зрозумілі. Не буде "Опозиційної платформи за життя" у коаліції і не буде Бойко прем’єром", - сказав Вітренко.

На його думку, дату наступної тристоронньої зустрічі можна призначати уже зараз, немає причин цього не робити.

"Звісно, якщо російська сторона займає конструктивну позицію щодо продовження транзиту, а не просто виграє час для продовження будівництва Північного потоку - 2 і повного припинення транзиту через Україну. Але головне, що до такої зустрічі потрібно було б провести консультації на технічному рівні з Газпромом та фахівцями Єврокомісії для підготовки проекту операторської угоди (іnterconnection agreement) та обговорення варіантів бронювання потужностей між Газпромом та оператором української ГТС або контракту на своп газу між Газпромом та Нафтогазом. Тоді і тристороння зустріч на політичному рівні матиме шанс завершитися підписанням угод", - написав Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці січня 2019 року Єврокомісія представила на розгляд українського Нафтогазу та російського Газпрому конкретні пропозиції щодо параметрів майбутнього контракту про транзит, який має замінити чинний після завершення 2019 року. Тоді ж віцепрезидент Єврокомісії з питань енергетики Марош Шефчович заявляв про намір скликати наступну зустріч міністерського рівня для обговорення цих пропозицій у травні цього року.

Росія не узгодила проведення тристоронніх переговорів у форматі Україна - ЄС - Росія щодо продовження транзиту після 1 січня 2020 року через українську газотранспортну систему в травні, на червень переговори також не були узгоджені.

Термін дії контракту на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.