Вибори на Донеччині: Поліція нарахувала майже тисячу повідомлень про порушення

На Донеччині з початку передвиборчої кампанії зареєстровано 938 повідомлень про порушення, пов’язані з виборами. З них третина надійшла до поліції за минулу добу.

Про це 22 липня повідомили в поліції Донецької області.

«З початку передвиборчої кампанії в регіоні зареєстровано 938 повідомлень про порушення, пов’язані з виборами. Третина з них – 358 повідомлень – надійшли до поліції за минулу добу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у день голосування слідчими підрозділами відкрито 20 кримінальних проваджень, складено 2 адміністративні протоколи. За весь період виборчого процесу розпочато 53 кримінальні провадження щодо порушення виборчого законодавства. З них 9 – перешкоджання здійсненню виборчого права, 15 – фальсифікація виборчих документів, 9 – підкуп виборців.

Задокументовані також загроза теракту, факти підробки документів, хуліганства, крадіжки, свідомо неправдиві повідомлення про вчинення злочину та замінування.

Повідомлено про підозру особі, причетної до нападу на агітаційний намет в Маріуполі (ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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Нагадаємо: 21 липня в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. В Донецькій області було створено 12 окружних виборчих комісій та 1132 виборчі дільниці. Поліціянти забезпечували цілодобову охорону об’єктів.