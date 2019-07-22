Фальсифікації та “застряглі” протоколи: “Слуга народу” заявляє про порушення у двох округах

На Чернігівщині у 207-му окрузі затягується прийом протоколів від дільничних комісій. ОВК робить це навмисно. А тому ЦВК не може опублікувати результати виборів у цьому окрузі.

Таку заяву партія “Слуга народу” розмістила у Facebook.

До цього твердження партія додала такі “цікаві дані: станом на 15:40 22 липня на сайті ЦВК містилася інформація про те, що на підставі опрацьованих 40,63% протоколів лідером є Ігор Рибаков з результатом 31%. Ця інформація не відображає реальних результатів голосування”, - стверджується в заяві.

“Згідно з даними паралельного підрахунку голосів, який ми проводили, наш кандидат у 207 окрузі Максим Зуєв перемагає з результатом 25,2% (за нього проголосували 18,1 тис. виборців). Друге місце посідає Ігор Рибаков (23,4%, 16,9 тис. виборців). Третій результат у Анатолія Євлахова — 18,3% (13,2 тис. виборців). Явка у 207-му виборчому окрузі, відповідно до паралельного підрахунку, становить понад 56,3%”, - заявляє “Слуга народу”.

Як свідчать дані підрахунку електронних протоколів, оприлюднені на сайті ЦВК, наразі в окрузі №207 опрацьовано 43,02% електронних протоколів. Лідирує самовисуванець Ігор Рибаков з результатом 31,55%. Друге місце у кандидата від “Слуги народу” Максима Зуєва — 21,63%, третє — у самовисуванця Анатолія Євлахова — 19,09%.

Крім того, під час введення даних протоколів в серверний ОВК у 67-му окрузі були виявлені фальсифікації: голоси кандидата записувалися на ім'я іншого учасника виборчого процесу, йдеться у ще одній заяві “Слуги народу у Facebook.

“На 67 окрузі при введенні даних протоколів в серверний ОВК були виявлені фальсифікації: голоси кандидата записувалися на ім'я іншого учасника виборчого процесу. Факт зафіксували в кількості 12 протоколів. За цим фактом була викликана опергрупа та написана заява. Ми намагаємось максимально швидко реагувати та забезпечувати прозорість процесу підрахунку голосів!”, - йдеться у заяві.

Відповідно до даних ЦВК, за підсумками підрахунку 89,91% електронних протоколів, в окрузі №67 (Житомирська область) лідирує самовисуванець Віктор Развадовський з результатом 35,72%. На другому місці — кандидат від “Слуги народу” Сергій Кузьміних (34,39%), на третьому — кандидат від “Батьківщини” Ігор Ходак (12,39%).

Як повідомляв Укрінформ, раніше пропрезидентська партія “Слуга народу” заявила про наміри оскаржити в судах результати виборів у 10 округах, де, на думку партії, були виявлені найбільші порушення під час голосування.