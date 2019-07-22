“Слуга народу” хоче оскаржити результати виборів у 10 округах

Пропрезидентська партія “Слуга народу” заявляє про наміри оскаржити в судах результати виборів у 10 округах, де були виявлені найбільші порушення під час голосування.

Про це повідомляється у Facebook партії.

“Ми плануємо оскаржити результати виборів у 10 округах, де були виявлені найбільші порушення під час голосування! Хоча підкуп виборців був зафіксований у понад 30 округах, однак вплинути на результати голосування це може лише в 10”, - йдеться у повідомленні.

Керівник передвиборчого штабу партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко заявив, що “у цих округах зараз збирається матеріал для звернень в окружну комісію, потім — для судових розглядів, а потім — звернень до ЦВК зі скаргами щодо визнання результатів на окремих дільницях недійсними або невизнання результатів в окрузі”.

Зокрема, у партії стверджують, що У 78-му окрузі в Запорізькій області було “зафіксовано багато випадків підкупу виборців, у результаті чого отримано 3000 недійсних бюлетенів”. У 64-му окрузі на Житомирщині, де програє Сергій Пашинський, - “великий розрив між кандидатами, там відбуваються незрозумілі події та з’являються тітушки”.

Також “проблемними”, стверджують у партії є 146-й і 137-й округи: “наразі щодо останнього також готуються матеріали для оскарження в суді”.

У Закарпатській області, у 68-му і 69-му округах, “зафіксовано багато порушень і масовий підкуп”. У Львівській області, у 119-му окрузі “на 17 дільницях мав місце підкуп членів ДВК”. У Вінницькій області, в окрузі № 15, “є факти підкупу виборців”.

“Також багато порушень зафіксовано в Луганській області, зокрема на одному з округів кандидат роздавав… цукор”, - йдеться у повідомленні.