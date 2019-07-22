Ледь не 2/3 мажоритарників - “слуги народу”: попередні дані ЦВК

Жодна партія не конкурує із президентською за рівнем підтримки в мажоритарних округах. Навіть у самовисуванців буде не більше 50 мандатів

Партія “Слуга народу”, за попередніми даними (після опрацювання 70 % бюлетенів), здобуває майже дві третини депутатських мандатів “по мажоритарці”. Таким чином, після затвердження офіційних результатів виборів, що Центрвиборчком, за законом, має зробити до 5 серпня (включно), президентська партія отримає орієнтовно 124-128 депутатських “багнетів” - додатково до 123 (плюс-мінус) партвисуванців, що потраплять до Верховної ради за списком. І якщо успіх молодої політсили в багатомандатному окрузі був прогнозованим (згідно з усіма соцдослідженнями), то такий приголомшливий результат в одномандатних округах виявився несподіванкою, вочевидь, навіть для багатьох представників оточення Володимира Зеленського. Принаймні, у штабі “Слуги народу” аж до обіду понеділка доволі обережно оцінювали шанси на отримання достатньої для формування “монокоаліції” кількості мандатів. Причому, “ЗеКандидати” “беруть округи” фактично по всій країні — за винятком Донеччини. Особливо ж “приємною” для політсили можна вважати ймовірну перемогу в усіх 13 виборчих округах столиці, де успіх самого Володимира Зеленського на президентських виборах не був таким переконливим (насамперед, у першому турі голосування).

Місто каштанів “поЗЕленіло”

Найближчі чотири з гаком років (за законом — чергові вибори ВР мають відбутися у жовтні 2023-ого) ми не побачимо у парламенті Борислава Березу, Юрія Левченка, Леоніда Ємця, Андрія Іллєнка, Віктора Чумака та Володимира Ар’єва, котрих, за попередніми підрахунками, по столичній “мажоритарці” випередили кандидати від пропрезидентської партії “Слуга Народу”. “13 із 13 місць. Приголомшливий результат”, - наголосив лідер партії Дмитро Разумков.

Так, у 211-ому виборчому окрузі (Голосієво) перемагає Олександр Юрченко, громадський активіст, який бореться із незаконними забудовами у столиці. В інших столичних округах лідирують Максим Перебийніс, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії медичного центру “Борис” (округ №212, Дарниця), Артем Дубнов, лікар-стоматолог-хірург у ТОВ “Клініка Дубнової «СтоматологіЯ”, президент Всеукраїнської громадської організації “Асоціація імплантологів України” (округ №213, Троєщина), Сергій Швець, спеціальний кореспондент та ведучий телеканалу “1+1” (Воскресенка, Лівобережка, Русанівка, округ №214), Богдан Яременко, політолог, дипломат, засновник і голова правління благодійного фонду “Майдан закордонних справ” (частина Троєщини і Воскресенки, округ №215), Леся Забуранна, членкиня Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, експертка науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України (Харківський, стара-нова Дарниця, округ №216), Мар’яна Безугла, підприємець, керівник програми “Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил України” у Міністерстві оборони (Оболонь, округ №217), Дмитро Гурін, підприємець, громадський діяч, займається проектами у сфері архітектури та містопланування (Оболонь та Святошин, округ №218), Микола Тищенко, генеральний директор ТОВ “ВКФ “Римід”, співзасновник ТОВ “Компанія “Конкорд”, телеведучий, ресторатор (Київська Борщагівка, округ №219), Ганна Бондар, генеральний директор директорату технічного регулювання у будівництві Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, керівник Служби містобудівного кадастру Департаменту містобудування й архітектури КМДА (2012-2015 роки), громадська діячка, архітектор (Поділ та Виноградар, округ №220), Анна Пуртова, юристка, у ЗеКоманді займається тим, що розробляє концепцію електронної освіти (Центр і Печерськ, округ №221), Роман Грищук, приватний підприємець, художній керівник студії «Мамахохотала» (Солом’янка, округ №222), Людмила Буймістер, уродженка Москви, закінчила Московський держінститут міжнародних відносин за спеціальністю “Міжнародне публічне право” та Лондонську бізнес-школу за спеціальністю “Корпоративні фінанси: Оцінка бізнесу, ризик, реструктуризація” (Шевченківський, округ №223).

Звісно, частина столичних кандидатів від “Слуги”, той же Богдан Яременко, Сергій Швець, Роман Грищук — люди впізнавані. Щодо інших — Людмили Буймістер, Дмитра Гуріна, Максима Перебийноса, Артема Дубнова тощо, то донедавна про них узагалі мало хто знав. Але запорукою успіху для них стали відсутність негативного “політичного бекґраунду” і головне — приналежність до “команди” президента. Добре це чи погано — покаже час...

Загалом же “мажоритарна” складова парламенту оновиться відсотків на 75

І це стосується не лише Києва. Нинішня виборча кампанія і справді виявилася найбільш так би мовити “ліфтоутворюючою” в українській історії — шанси стати політиком “першого-другого ешелонів” отримали десяти людей, про яких більшість виборців донедавна навіть не чули. З одного боку - йдеться про задоволення запиту суспільства на зміну політичних еліт. І це добре. З іншого - питання “якості” значної частини нових представників народу у найвищому законодавчому органі країни залишається “відкритим”. Адже не потрібно бути політичним експертом, аби зрозуміти: у багатьох випадках запорукою перемоги кандидатів від “Слуги народу” стали не їхні досвід, професіоналізм, упізнаваність чи особисті чесноти, а просто приналежність до “команди”. При цьому вони “однією лівою” перемагають не лише представників “колишньої влади”, а й інших доволі впливових у своїх регіонах кандидатів - у тому числі, й тих, хто має позитивне “політичне реноме”, або й зовсім “незаплямованих політикою”. Відповідно, до Верховної ради не потрапляють чимало людей, які б могли неабияк прислужитися Україні і українському парламентаризму. Дехто із цих політиків та громадських діячів став “жертвою Зе-тренду”. Дехто — як-то кажуть, “сам винен”. Бо не зміг домовитися з іншими сильними кандидатами. Тож у багатьох округах за депутатський мандат боролися одразу кілька впливових політиків загальнодержавного рівня та місцевих лідерів. І це розпорошувало голоси та грало на руку представникам “Слуги народу”. Навіть, маловідомим. Не кажучи вже про упізнаваних медійних особистостей — на кшталт Олександра Дубинського, який, за попередніми даними, перемагає в одному із “найскладніших”, 94-ому виборчому окрузі на Київщині. До речі, виборці цього округу продемонстрували: “брудні технології” в сучасній Україні вже не “рулять”. Бо як би не ставився хтось до журналіста Дубинського, що б там не говорили про його зв’язки й залежність від олігарха Ігора Коломойського, але чотири Дубинських (причому, двоє — жителів Сміли, співробітників ПП “Слуга народу”, а один — безробітний броварчанин із професійно-технічною освітою) на один округ — то вже “забагато”. Як, до речі, і троє Кононенків (в окрузі балотувався один із бізнес- та політичних партнерів експрезидента Петра Порошенка Ігор Кононенко).

На другому місці за кількістю представників - потенційних переможців в одномандатних округах - “Опозиційна платформа - За життя”. За рахунок “мажоритарки” “медведчуківці” можуть отримати 6-8 мандатів. Два чи три - “Батьківщина”. По два - “Європейська солідарність” і “Голос”. Ще 8 чи 9 депутатів-мажоритарників представлятимуть інші політсили (4-5 — “Опозиційний блок”, по одному — ВО “Свобода”, “Об’єднання “Самопоміч”, “Єдиний центр” і партію “Біла Церква разом”). Також у парламенті буде 48-50 самовисуванців. Ймовірно, частина із них після складання присяги поповнить одну із п’яти сформованих у парламенті фракцій. І, як свідчить, попередній досвід структурування ВР, левова частка цих народних обранців “шукатимуть прихисток” у найбільшій із них. Ні в кого не має сумнівів, що це буде “Слуга народу”. Тому погоджуємося із прогнозами, оприлюдненими на брифінгу керівником виборчого штабу цієї партії Олександром Корнієнком: президентська політсила може розраховувати на 255 мандатів із 424-ьох. Це означає, що після створення коаліції з іншою силою - приміром, із “Голосом” (орієнтовно — 20 мандатів, 18 — за списком, 2 — по “мажоритарці”) - за умови ситуативної підтримки ще однією із фракцій (приміром, “Батьківщиною”, попередньо — 25-26 мандатів: 23 — за списком +2 (або й 3) мажоритарних) або домовленостей із двома-трьома десятками позафракційних - президентській партії буде до снаги навіть ухвалювати конституційні зміни (за законом — не менше 300 голосів).

Склад “мажоритарки”: шоумени, весільні фотографи... І “ціна” мандата - у 220 голосів

Що ж до так би мовити професійного складу майбутнього парламенту — зокрема, в його мажоритарній частині, - остаточні висновки зробимо вже після офіційного оголошення ЦВК результатів позачергових виборів. Та вже й зараз зрозуміло, що серед майбутніх нардепів - висуванців Слуги народу” - буде чимало бізнесменів, юристів, медиків, активістів громадських організацій та експертів. І звісно ж, представників шоу-бізнесу — зокрема, коміків. Приміром, після опрацювання 95% протоколів ні в кого немає сумнівів, що у криворізькому окрузі №33 переможе колега президента по студії “95 квартал” Юрій Корявченков (Юзік), який набирає більше 60% голосів. У 197-ому виборчому окрузі на Черкащині (з центром у Каневі), за попередніми даними, перемагає 28-річний телеведучий і пародист Олександр Скічко - не “кварталівець”, але теж - від “Слуги народу”. У 222-ому столичному окрузі, як зазначалося, усіх випереджає ще один “слуга політики й Мельпомени”, 29-річний керівник гумористичного шоу “Мамахохотала” Роман Грищук. У 77-ому виборчому окрузі у Запорізькій області перемагає менш відомий кандидат від "Слуги народу", весільний фотограф Сергій Штепа (також 29 років). Причому, він випереджає одного із “зубрів” української політики та бізнесу, народного депутата чотирьох скликань В’ячеслава Богуслаєва.

А ось виборчі перспективи більш досвідченого шоумена Сергія Сивохо (50 років) — висуванця “Слуги народу” в окрузі №49 на Донеччині — не такі “райдужні”. Схоже, він програє представникові "Опозиційної платформи – За життя", міському голові Дружківки Валерію Гнатенку. Як, до речі, і представник “Опозиційного блоку”, колись — один із найвпливовіших українських політиків - Борис Колесніков. Програє і його колишня прес-секретарка й давня соратниця Олена Бондаренко (округ № 131, Миколаївщина, де лідирує висуванець “Слуги народу”, весільний ведучий і тамада Артем Чорноморов). Схоже, поза парламентом цього разу опиняться й такі відомі і неоднозначні політики як Сергій Ківалов (одеський округ №135, лідер - кандидат від партії "Слуга народу" Олексій Леонов), Сергій Каплін (144-ий виборчий округ Полтавської області, ймовірний переможець - підприємець Дмитро Нальотов, “Слуга народу”), Сергій Пашинський (округ №64, Житомирщина, де перемагає представник президентської команди В’ячеслав Сігачов). Небагато шансів на перемогу і у Володимира Литвина, в окрузі №65 Житомирської області, де лідирує “слуга” Дмитро Костюк. Хоча тут підраховано іще менше половини голосів.

До речі, на відміну від Києва і Дніпропетровщини (ймовірна перемога у 16 із 17 округів), “мажоритарникам” від “Слуги народу” особливо “не пощастило” в Донецькій області: за попередніми даними, вони не отримають у регіоні жодного мандата. Й лише по одному — на Луганщині і на Волині. Зате — непоганий результат представники “ЗеКоманди” мають на Харківщині (12 виграних округів), Одещині (8), Запоріжжі та Київщині (по 7). Усі ж 8 мандатів для представництва в парламенті від Донецької області поділять між собою (схоже, порівну) представники партії Віктора Медведчука “Опозиційна платформа – За життя” і “Опозиційного блоку”.

На разі підрахунок голосів триває. У деяких округах розрив між кандидатами незначний. Тож парламентська “картина” може дещо змінитися. Але — навряд чи суттєво...

І наостанок: іще про деякі знакові, важливі чи просто “цікаві” для українського виборця факти. На Закарпатті не перемагає жоден із трьох “мажоритарників”, яких демонстративно підтримувала угорська влада (мова про Василя Брензовича, Йосипа Борто і Мікло Товта). А чинні депутатки Надія Савченко і Наталія Веселова встановили своєрідний антирекорд нинішніх виборів: у окрузі №51 на Донеччині за них проголосували лише 8 і 4 виборці (відповідно). Щоправда, цей округ взагалі — “рекордний”: ймовірного переможця — самовисуванця Олександра Ковальова, який, за даними ЗМІ, у 2014 році займався вивезенням "беркутівців" з бази у Києві.— підтримали тільки 220 людей (це — 33% тих, хто прийшов на виборчі дільниці).

Мирослав Ліскович, Владислав Обух. Київ