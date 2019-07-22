До поліції надійшло понад 2 тисячі повідомлень у день виборів

Поліція у день виборів відреагувала на понад дві тисячі повідомлень про злочини кримінального характеру.

Про це повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв, інформує пресслужба МВС.

"Всього за минулу добу поліція забезпечила своєчасне реагування на 23 тисяч заяв та повідомлень про правопорушення. З них понад дві тисяч мали кримінальний характер", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поліцейські розкрили майже всі особливо тяжкі злочини у перші години після їхнього скоєння. Зокрема, встановили осіб, які причетні до вчинення двох умисних вбивств та двох замахів на вбивства. Злочини були скоєні на Луганщині (м. Сєверодонецьк), Київщині (м. Славутич), Житомирщині (м.Новоград-Волинський) та у Миколаєві.

"Крім того, поліцейські оперативно розкрили 5 із 6 вчинених фактів спричинення тяжких тілесних ушкоджень. У двох випадках (на Полтавщині та у Новій Каховці) жертви загинули", - поінформували у відомстві.

Уточнюється, що паралельно із забезпеченням публічної безпеки під час виборів поліцейські розкрили 4 з 5 вчинених розбійних нападів, 6 пограбувань, 42 крадіжки та 7 незаконних заволодінь транспортними засобами.

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Окрім того, у Кривому Розі співробітники поліції затримали місцевого жителя, який пошкодив приміщення синагоги та залишив записки з погрозами на адресу віруючих.

Також у Кривому Розі затриманий місцевий мешканець за підозрою у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.

Також за добу поліцейські викрили 59 злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків.

Припинено майже 2,5 тисячі фактів порушення дорожнього руху, з яких 295 – керування транспортним засобом у нетверезому стані.