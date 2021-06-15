Президент вніс зміни до складу комісії з політики військово-технічного співробітництва

Президент Володимир Зеленський вніс зміни у персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Як передає Укрінформ, відповідний указ №237/2021 від 14 червня опублікований на сайті глави держави.

“На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 23 грудня 2019 року № 939 "Про персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю" (зі змінами, внесеними Указами від 28 січня 2020 року № 24 та від 21 травня 2020 року № 191)”, - йдеться в повідомленні.

Згідно з Указом до складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю увійшли:

заступник міністра закордонних справ, заступник голови Комісії Василь Боднар ;

; перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості, заступник голови Комісії Валерій Іващенко; генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" (за згодою) Юрій Гусєв;

заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Віктор Ліхницький ;

; головний консультант відділу з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента Олег Слизький ;

; заступник голови Державної митної служби Владислав Суворов.

Водночас Президент вивів зі складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва Айвараса Абромавичуса, Івана Апаршина, Василя Бурбу, а також Єгора Божка, увільнивши його від виконання обов'язків заступника голови Комісії.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський затвердив персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю на чолі із заступником міністра оборони Олександром Поліщуком.

Як повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО, який розглянув шляхи зміцнення трансатлантичного партнерства та розвиток Альянсу до 2030 року.