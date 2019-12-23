Зеленський затвердив склад комісії з військово-технічного співробітництва

Президент Володимир Зеленський затвердив персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю на чолі із заступником міністра оборони Олександром Поліщуком.

Відповідний указ №939/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Затвердити персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю (додається)”, - зазначається в документі.

Згідно з указом, головою комісії є заступник міністра оборони Олександр Поліщук.

Крім нього до складу комісії увійшли заступник міністра закордонних справ Єгор Божок, гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Андрій Алєксєєнко, генеральний директор Директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента Іван Апаршин, перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький, начальник Головного управління розвідки Мінборони Василь Бурба.

Також до комісії включено першого заступника голови Державного космічного агентства Олександра Голуба, в.о. керівника Служби з питань військово-технічного, співробітництва та оборонно-промислового комплексу Апарату РНБО Сергія Дудинського, голову підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігора Копитіна, заступницю міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлану Панаіотіді, заступника міністра оборонит Анатолія Петренка та т.в.о. голови Державної служби експортного контролю Олександра Шайтана.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 грудня указом №896/2019 призначив заступника міністра оборони Олександра Поліщука головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю й вніс зміни до положення про цю комісію.