Медведчук не отримує зарплату депутата під час домашнього арешту

Медведчук не отримує зарплату депутата під час домашнього арешту

Ексклюзив
Укрінформ
Народний депутат Віктор Медведчук (фракція "Опозиційна платформа – За життя") не отримує заробітну плату під час перебування під домашнім арештом.

Про це йдеться у відповіді Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради на запит Укрінформу.

"Збереження заробітної плати за час відсутності народного депутата України, як і будь-якого іншого працівника, у зв‘язку із застосуванням до нього відповідно до частини першої статті 181 Кримінального процесуального кодексу України запобіжного заходу, чинним законодавством не передбачено", – пояснили у комітеті.

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Там зазначили, що нарахування народному депутату заробітної плати здійснюється на підставі табеля обліку робочого часу, до якого вносяться дані участі парламентарія "в не менш як 70% голосувань при прийнятті рішень Верховної Ради (у дні проведення пленарних засідань)", обліку присутніх депутатів на засіданнях комітетів ВР. Крім того, до табеля вносяться дані про відрядження депутатів, перебування у відпустці, відсутність у зв‘язку з тимчасовою непрацездатністю, інші поважні причини.

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Як повідомлялося, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму.

Печерський райсуд Києва 13 травня обрав запобіжний захід Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня включно і зобов'язав його носити засіб контролю - електронний браслет.

21 травня Київський апеляційний суд залишив без змін цей запобіжний захід.

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