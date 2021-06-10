«Справа Стуса»: суд зобов'язав Медведчука сплатити видавництву Vivat майже 300 тисяч

Київський апеляційний суд постановив стягнути з народного депутата Віктора Медведчука на користь видавництва Vivat майже 300 тисяч гривень витрат на судовий процес щодо заборони книги журналіста Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса»

Відповідна ухвала від 1 червня розміщена у Єдиному реєстрі судових рішень, передає Укрінформ.

“Стягнути з ОСОБА_1 (Медведчук — ред.) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Віват» судовий збір за подання апеляційної скарги у розмірі 2305 грн. 20 коп. Стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Віват» витрати на правничу допомогу та витрати, пов`язані з розглядом справи у суді першої інстанції у розмірі 295772 грн. 17 коп”, - йдеться у тексті постанови.

Тобто, загалом Медведчук має компенсувати видавництву Vivat 298077, 37 гривень.

Ця постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду упродовж 30 днів.

Водночас сам Кіпіані у Фейсбуці поінформував, що раніше апеляційний суд постановив закрити справу і повернути йому 780 гривень судового збору.

Як повідомлялося, 8 квітня Київський апеляційний суд постановив стягнути з народного депутата (партія “Опозиційна платформа – За життя”) Віктора Медведчука відшкодування витрат видавництва Vivat на розгляд справи щодо заборони поширення книги журналіста Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса” у розмірі близько 140 тисяч гривень.

19 березня Київський апеляційний суд скасував рішення Дарницького районного суду Києва про заборону поширення книги журналіста Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Дарницький районний суд Києва 19 жовтня 2020 року частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва Vivat та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги “Справа Василя Стуса”. Зокрема, суд визнав недостовірними деякі фрази, наведені у книзі, і зобов’язав видалити їх, а також заборонити розповсюджувати надрукований тираж книги та подальше її тиражування до усунення фраз, що містять інформацію про Медведчука.

Також суд ухвалив заборонити Кіпіані та видавництву поширення пов’язаної з книгою інформації у пресі, на радіо, телебаченні, в інтернеті та інших ЗМІ.

30 листопада Київський апеляційний суд відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника журналіста Вахтанга Кіпіані на рішення суду першої інстанції щодо книги “Справа Василя Стуса”.

Розгляд апеляційної скарги мав розпочатися 21 січня 2021 року, але засідання було перенесено на 19 лютого. Під час засідання 19 лютого суд оголосив перерву і переніс розгляд на 19 березня.

"Справа Василя Стуса" вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних і друзів.

Медведчук був призначений державним адвокатом Стуса, коли його у 1980 році заарештували вдруге.