«Досить нас вчити, подивіться, що у себе»: Ткаченко – про заяви російської влади

Агресивність заяв російської влади у зв'язку з Євро-2020 і новою формою української збірної значно посилилася. Натомість Росія мала б зосередитись на своїх проблемах.

Про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Росіяни на державному рівні не зупиняються у своїх спробах повчити українців. То Путін розмірковує, що нам не треба в НАТО, а розумні лише начебто 50% українців, які, за його статистикою, не хочуть в НАТО. То припускає, що з території України ракети долетять скоріше, ніж з території Прибалтики чи інших східноєвропейських країн, начебто там ракети повільніші. То кремлівське МЗС починає розповідати, в якій формі виступати збірній України. Досить нас вчити. Краще подивіться, що у себе», - написав Ткаченко.

Натомість він акцентував: «Ви зачиняєте журналістів, закриваєте видання, називаючи їх іноагентами, арештовуєте людей, саджаєте, труїте та вбиваєте їх. Не надо нас учить!»

Міністр також нагадав про перший матч української збірної в Амстердамі, який відбудеться 13 червня.

«Вболіваємо за них. Героям слава!» - закликав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України свій перший матч на груповій стадії європейської першості з футболу проведе 13 червня на «Йохан Кройф Арені» в Амстердамі проти національної команди Голландії.

Як повідомляв Укрінформ, 6 червня була представлена нова форма збірної України з футболу, на якій зображено карту України та написи "Слава Україні" і "Героям слава".

Депутати Держдуми РФ закликали заборонити використання цієї форми на Євро-2020.

Пізніше в УЄФА повідомили, що форма розроблялася відповідно до вимог організації і без будь-яких порушень.

10 червня ЗМІ повідомили, що в УЄФА вирішили прибрати з форми української збірної для чемпіонату Європи напис "Героям слава".

11 червня виконком Української асоціації футболу затвердив офіційний футбольний статус гасел федерації «Слава Україні!» і «Героям слава!». Того ж дня президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що в УЄФА погодилися взяти до відома це рішення виконкому УАФ та попросили час на додаткове вивчення цього питання після закінчення Євро-2020.

За словами Павелка, під час перемовин з УЄФА домовилися, що на період проведення матчів турніру до раніше затвердженого дизайну форми буде доданий ще один елемент - велика емблема національних збірних із мапою України, Тризубом та ще одним написом «Слава Україні».