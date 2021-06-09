Росія поскаржилась в УЄФА через форму збірної України на Євро-2020

Російський футбольний союз надіслав звернення до УЄФА через форму збірної України, яка буде використовуватися на Євро-2020, заявивши, що вона «політизована».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє спортивний портал «Чемпионат» із посиланням на РФС.

«Ми надіслали листа в УЄФА, в якому звертаємо увагу на використання політичних мотивів у формі збірної України, що порушує керівні принципи регламенту УЄФА з екіпіровки, який забороняє політичні висловлювання», - сказали в службі комунікацій РФ.

Як повідомляв крінформ, нову форму збірної України 6 червня представив голова Асоціації футболу країни Андрій Павелко. Він заявив, що "головним її атрибутом стане оберіг і символ, який дорогий серцю кожного українця. Це найцінніший для всіх нас обрис нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, моїм рідним Дніпром, Львовом, Одесою та всіма містами і селами, де головна мелодія з дитинства - мелодія національного гімну. Де на "Слава Україні!" відповідають гаслом "Героям слава!", що тепер також з'явиться на формі й надихатиме наших футболістів на нові перемоги".

Депутати Держдуми РФ закликали заборонити використання цієї форми на Євро-2020.

Пізніше в УЄФА повідомили, що форма розроблялася відповідно до вимог організації і без будь-яких порушень.

Після цього ряд російських політиків розкритикували заяву УЄФА і назвали дії організації помилкою.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що йому дуже подобається нова форма збірної України до Чемпіонату Європи з футболу-2020 року, і "ми не дозволимо ображати наші національні символи".