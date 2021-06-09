Скандальний плейлист збірної України на Євро-2020 замінять - Українська асоціація футболу

Скандальний плейлист в Spotify на Євро-2020, куди потрапили композиції російських виконавців Моргенштерна і Dead Blonde, прокоментували в Українській асоціації футболу - УЄФА замінить його на новий.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву УАФ в Instagram.

"Ми свідомо витримали паузу перед тим, як коментувати тему з так званим «музичним плейлистом національної збірної». Адже чекали на відповідь колег з УЄФА. Справа в тому, що композиції із переліку, який з’явився в ЗМІ як «вибір гравців головної команди України», наші футболісти насправді не обирали. За виключенням однієї пісні — «Їхали козаки» гурту «Тінь сонця»", - йдеться у повідомленні.

Як стверджує УАФ, інші пісні самостійно вибрали колеги з УЄФА, які у своєму виборі користувалися даними з локальних чартів України.

"На жаль, про підсумки такого кастингу УАФ не повідомили. У відповідь на наш запит в УЄФА відзначили, що вже вжили заходів для виправлення цього непорозуміння та готові до формування альтернативного символічного плейлиста збірної України. Скандальний перелік композицій, де серед іншого є виконавці, яким заборонений в'їзд в Україну, буде заблокований", - резюмується в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в підсумковий плейлист увійшли дев'ять треків, три з яких належить росіянам: Моргенштерн - Дуло, Dead Blonde - Мальчик на девятке і 10AGE - Нет интереса.