Кулеба відповів усім, хто «шипить» на форму футбольної збірної

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що йому дуже подобається нова форма збірної України до Чемпіонату Європи з футболу-2020.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

«Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!», - наголосив Кулеба.

Нову форму збірної України представив голова Асоціації футболу країни Андрій Павелко. Він написав у Фейсбуці, що «головним її атрибутом стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніший для всіх нас контур нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, моїм рідним Дніпром, Львовом, Одесою та всіма містами і селами, де головна мелодія з дитинства — мелодія національного гімну. Де на „Слава Україні!“ відповідають гаслом «Героям слава!», яке тепер також з’явиться на формі і буде надихати наших футболістів на нові перемоги».

Депутати Держдуми РФ закликали заборонити використання цієї форми на Євро-2020.

Пізніше в УЄФА повідомили, що форма розроблялася відповідно до вимог організації і без будь-яких порушень.

Після цього в російській Держдумі розкритикували заяву УЄФА і назвали дії організації помилкою.