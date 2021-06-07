Кулеба відповів усім, хто «шипить» на форму футбольної збірної

Кулеба відповів усім, хто «шипить» на форму футбольної збірної

Укрінформ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що йому дуже подобається нова форма збірної України до Чемпіонату Європи з футболу-2020.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

«Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!», - наголосив Кулеба.

Нову форму збірної України представив голова Асоціації футболу країни Андрій Павелко. Він написав у Фейсбуці, що «головним її атрибутом стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніший для всіх нас контур нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, моїм рідним Дніпром, Львовом, Одесою та всіма містами і селами, де головна мелодія з дитинства — мелодія національного гімну. Де на „Слава Україні!“ відповідають гаслом «Героям слава!», яке тепер також з’явиться на формі і буде надихати наших футболістів на нові перемоги».

Депутати Держдуми РФ закликали заборонити використання цієї форми на Євро-2020.

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Пізніше в УЄФА повідомили, що форма розроблялася відповідно до вимог організації і без будь-яких порушень.

Після цього в російській Держдумі розкритикували заяву УЄФА і назвали дії організації помилкою.

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