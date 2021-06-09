Зеленський про нову форму збірної України з футболу: Вона точно особлива

Президент України Володимир Зеленський назвав «точно особливою» нову форму збірної України з футболу.

Про це Глава держави написав у своєму Instagram, передає Укрінформ.

"Нова форма національної збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати. На ній - декілька важливих символів, що об'єднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя. Наша країна - єдина й неподільна. Крим - це Україна", - заявив Президент.

Нагадаємо: 6 червня представники Української асоціації футболу повідомили, що національна збірна України виступить на Євро-2020 в новій формі, на якій, зокрема, зображено обриси України, включно з окупованим Росією Кримом і територією на сході, яку контролюють підтримувані нею бойовики. Також на футболці присутні гасла «Слава Україні!» та «Героям слава!».

Нову форму одразу розкритикували в МЗС Росії. Депутат Держдуми Росії Дмитро Свіщев закликав УЄФА заборонити її, бо це, за його словами, є «висловленням певної політичної позиції», яка відрізняється від позиції Москви.

Водночас Європейський футбольний союз заявив, що форма збірної України з футболу відповідає його вимогам.